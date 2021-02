Thales équipera en sonars les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Marine nationale

(Boursier.com) — La Ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé, le vendredi 19 février, le lancement de la phase de réalisation du programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3ème génération (SNLE 3G). Dans le cadre du programme SNLE 3G, la Direction General de l'Armement (DGA) a signé un accord-cadre avec Thales portant sur le développement de la suite sonar complète incluant une large diversité d'antennes et les traitements associés.

Les innovations technologiques envisagées pour les différents sonars conduisent à la génération d'un volume d'informations de détection en rupture par rapport aux systèmes actuels et impliquent la mise en oeuvre d'algorithmes de traitements de données massives (big data) et d'intelligence artificielle. Avec le lancement de la phase de réalisation du programme des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération (SNLE 3G), Thales développe cette nouvelle suite sonar en rupture technologique avec les systèmes actuels.

Thales fournira les antennes de flanc et d'étrave de nouvelle génération, une antenne linéaire remorquée à technologie optique (ALRO) et l'ensemble des autres équipements composant la suite sonar (interception, sondeurs, téléphones sous-marins). La taille des antennes et les bandes de fréquences adressées, offriront des capacités et des précisions de détection 3D (azimut, élévation, distance) inégalées. Le système de traitement des informations et de détection ALICIA (Analyse, Localisation, Identification, Classification Intégrées et Alertes) fort d'une interface homme machine conçue autour de principes ergonomiques adaptés à la diversité et au volume des informations disponibles permettra d'optimiser le travail des opérateurs et de les orienter dans la prise de décision.

Le déploiement incrémental de cette nouvelle suite sonar se fera en plusieurs étapes avec la mise en place incrémentale des briques technologiques et des premières versions du système ALICIA sur les SNLE 2G dès 2025, puis à partir de 2035 sur les SNLE 3G.