Thales équipera 12 navires des Marines nationales belge et néerlandaise du radar NS50

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Marines nationales belge et néerlandaise ont choisi Thales, Naval Group et le chantier Kership pour équiper 12 navires de guerre des mines de nouvelle génération avec des radars NS50 pour la surveillance aérienne et de surface, avec des capacités de conduite de tir.

Le radar NS50 permettra à cette catégorie de navires de bénéficier, pour la première fois, de capacités complètes d'auto-défense contre tous types de menaces aériennes et de surface. Choix stratégique pour les navires de faible à moyen tonnage, le NS50 offre des fonctionnalités associées de surveillance air/surface et de conduite de tir. Le radar NS50 offre un temps sur cible maximal, permettant d'évaluer l'ampleur de la menace et de mettre en oeuvre les contremesures nécessaires, en offrant un tableau précis de la situation environnante afin de sauvegarder le navire et de protéger les forces alliées.

Le NS50 est le radar naval 4D multifonction le plus compact et le plus abordable actuellement disponible sur le marché. Il offre des performances supérieures en termes de détection, de suivi et de classification des menaces aériennes et de surface. Il fournit les informations 4D de haute précision nécessaires à une acquisition rapide des objectifs avec des systèmes missiles surface-air à courte portée de type "Fire and Forget", et des capacités de conduite de tir pour l'artillerie embarquée permettant de contrer les objectifs de surface. Le NS50 permet également une défense efficace contre les drones, les objets volant à très basse altitude et à faible vitesse, les objectifs de surface, et se montre particulièrement performant en combinaison avec les canons de petit et moyen calibre.

Ce radar innovant, entièrement logiciel, se caractérise notamment par une architecture matérielle modulaire et évolutive qui autorise son installation sur de nombreux types de plateformes - navires de combat, patrouilleurs maritimes, navires de guerre des mines, navires auxiliaires, entre autres.

Le NS50 fait partie de la famille des radars NS déjà opérationnels au sein de la Marine royale néerlandaise.