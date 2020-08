Thales équipe la phase 4B de la ligne 3 du métro du Caire

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Equipée de solutions Thales, l'extension de la ligne 3 du métro du Caire vient d'être inaugurée le 16 août, en présence du Président égyptien, Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi Kamel Al Wazir.

L'achèvement de la phase 4B prolonge la ligne 3 du métro sur 7 kilomètres dans la partie Est du Caire. Cette extension de la ligne 3 assurera la jonction avec la nouvelle capitale via le TLR (transport léger sur rail). Elle va améliorer considérablement la mobilité urbaine, en facilitant la circulation dans les quartiers Est du Caire et en améliorant l'expérience voyageur. Elle devrait transporter 1,5 million de passagers par jour.

En équipant la phase 4B de la ligne 3 du métro du Caire de systèmes permettant d'agrandir les infrastructures existantes, Thalès y a intégré plusieurs solutions de pointe en matière de télécommunications, de supervision intégrée, de services aux voyageurs, de billettique, et de sécurité. En particulier, les systèmes de supervision intégrée et de télécommunications fournis par Thales couvrent la vidéo-surveillance, la téléphonie, la radio, un réseau multi-services et un centre de contrôle opérationnel.

Partenaire du développement du métro du Caire depuis plus de 30 ans, Thales a déployé pour NAT (National Authorities of Tunnels) des solutions qui permettront de transporter quotidiennement plus de 4 millions de voyageurs dans la capitale égyptienne. Cette phase 4B couvre 6 stations, 11 systèmes de télécommunications, un dépôt - le plus grand du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 31 bâtiments.