Thales équipe l'OPPO Watch

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OPPO , chef de file mondial des fabricants de dispositifs connectés, a choisi la gamme de produits et services eSIM de Thales pour son OPPO Watch, la première série de smartwatchs de la marque avec une connectivité cellulaire embarquée.

La connectivité cellulaire basée sur eSIM est une des fonctionnalités phares de l'OPPO Watch. L'eSIM de Thales permet aux utilisateurs de l'OPPO Watch de profiter d'une expérience numérique parfaitement fluide grâce à l'activation à distance de l'abonnement mobile, et de rester connectés en permanence sans devoir utiliser un téléphone portable comme point d'accès. Les utilisateurs peuvent passer des appels et envoyer des messages directement via leur smartwatch, garantissant ainsi une connectivité optimale durant des activités sportives ou d'autres situations où un téléphone portable s'avère peu pratique. Cette expérience s'appuie sur les solutions eSIM de Thales afin de proposer une gamme exhaustive de services d'abonnement durant le cycle de vie du dispositif.

En éliminant la nécessité d'avoir un logement supplémentaire de carte SIM, l'eSIM de Thales permet de proposer des smartwatchs élégantes et connectées au réseau mobile. La solution de Thales rend en effet possible un design extra-fin et plus léger, tout en libérant davantage d'espace pour des caractéristiques supplémentaires, comme l'étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur. Le lancement de l'OPPO Watch marque donc un cap stratégique dans le domaine de l'IoT pour la société. En effet, l'eSIM aide OPPO à remplir sa mission d'optimisation du quotidien, avec le sens du détail artistique et technologique.

La SIM embarquée de Thales a été homologuée par les trois opérateurs mobiles chinois, permettant ainsi aux utilisateurs de la smartwatch d'OPPO de choisir leur abonnement mobile auprès de l'un de ces opérateurs.