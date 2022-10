Thales équipe l'armée du Luxembourg de véhicules blindés de commandement

(Boursier.com) — La Direction de la défense luxembourgeoise fait l'acquisition de véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance (CRLV) pour les forces armées luxembourgeoises. La Direction de la défense luxembourgeoise a choisi Thales et ses partenaires General Dynamics European Land Systems (GDELS) et FN Herstal pour la fourniture de ces 80 véhicules blindés. Spécialisées dans la reconnaissance, es forces armées luxembourgeoises pourront ainsi continuer à remplir au mieux leurs missions grâce à une solution interopérable, sécurisée et moderne.

La notification comprend l'acquisition de 80 véhicules blindés de commandement, de liaison et de reconnaissance (CRLV), ainsi que les supports logistiques et les mises à jour du système de communication nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de ces plateformes.

Cette commande réalisée avec l'appui de l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), permettra aux forces armées luxembourgeoises de se doter d'une flotte terrestre moderne, et interopérable avec les autres pays de l'OTAN. Les forces armées luxembourgeoises modernisent ainsi leurs équipements afin de remplir toutes les missions de reconnaissance qui leur sont confiées, et d'améliorer leurs capacités opérationnelles.

L'expertise de Thales en équipements numériques et celle de ses partenaires permettront aux forces terrestres luxembourgeoises d'être mieux protégées grâce à des équipements de haute technologie, capables de faire face au combat de haute intensité.

Thales apportera à bord l'ensemble des technologies permettant la valorisation des données et des informations nécessaires à l'engagement collaboratif des véhicules. En complément de la maîtrise d'oeuvre du programme, Thales est aussi en charge du développement et de la production de la vétronique commune de combat comprenant les solutions de communications, de vision périmétrique, d'autoprotection et de navigation.