Thales équipe en avionique le premier dirigeable de Flying Whales

(Boursier.com) — Flying Whales a sélectionné les solutions avioniques certifiables de Thales pour équiper son premier dirigeable LCA60T. Le groupe fournira la suite avionique FlytX dans sa version à deux écrans, et son calculateur critique de commandes de vol de dernière génération.

Ces solutions innovantes et compactes sont particulièrement adaptées pour le vol sécurisé et performant du futur dirigeable.

Partageant des ancrages forts en Nouvelle-Aquitaine, Flying Whales et Thales coopèreront étroitement pour assurer la certification du LCA60T. Ce dernier sera capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de marchandises et, grâce à sa capacité de chargement et de déchargement en vol stationnaire, d'atteindre des zones géographiques peu accessibles. Equiper le premier LCA60T de la suite avionique FlytX et du nouveau calculateur de commandes de vol offrira les capacités indispensables au pilotage et à la manoeuvrabilité du dirigeable en toute sécurité.

Les premiers essais du LCA60T équipé des solutions Thales se dérouleront en 2024.

Les premiers dirigeables seront assemblés à Laruscade en Nouvelle Aquitaine, non loin du siège des activités avioniques de Thales, basé à Mérignac.