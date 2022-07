Thales : encore un soutien

(Boursier.com) — Fort de son résultat net consolidé part du groupe semestriel qui s'élève à 566 ME, en hausse de 31% par rapport au premier semestre 2021, le groupe Thales a révisé dernièrement ses objectifs 2022 avec désormais un ratio de 'book-to-bill' "sensiblement supérieur à 1" et une croissance organique du chiffre d'affaires entre +3,5% et +5,5%. L'objectif de marge d'EBIT est inchangé entre 10,8% et 11,1%. Citigroup en profite pour ajuster en hausse son objectif de cours de 142 à 144 euros. Le titre n'en profite pas, en recul de 1,7% ce lundi à 117,85 euros en bourse de Paris.