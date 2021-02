Thales : encore du soutien

Thales : encore du soutien









Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales s'adjuge 0,6% à 78,15 euros ce jeudi, alors que le flux acheteur sur le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale et la défense reste alimenté par certaines notes de brokers, à l'image de celle de la Deutsche Bank qui a initié le suivi du groupe avec un conseil 'achat' et un cours cible de 93 euros dans le viseur. Barclays avait auparavant repris le suivi du titre avec un avis à 'pondération en ligne' et un objectif de cours de 85 euros. Exane BNP Paribas était pour sa part déjà repassé à 'surperformer' sur le dossier avec une cible rehaussée à 97 euros.

Le prochain rendez-vous est prévu le 4 mars avec l'annonce des résultats complets du groupe sur l'exercice écoulé. La direction de Thales attend un chiffre d'affaires situé entre 16,5 et 17,2 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation compris entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros.