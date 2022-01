Thales : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En hausse de 2% à 80,3 euros, Thales porte ses gains depuis le premier janvier à plus de 7%. Le spécialiste des équipements et systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité est notamment soutenu par une note de BNP Paribas qui a réitéré son avis 'surperformer' sur la valeur malgré une cible ajustée de 111 à 108 euros. Globalement, le titre est plébiscité par les analystes puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 13 sont à l''achat', 5 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 99,07 euros.

La société a par ailleurs lancé 'TrustNest Restricted', la première plateforme de travail collaboratif en France à être homologuée " Diffusion Restreinte ". Elle favorise les nouveaux modes de travail hybrides (en présentiel et à distance) et collaboratifs, grâce à des applications hautement sécurisées.