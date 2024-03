Thales : en mode pause après ses records d'hier

(Boursier.com) — Thales revient en arrière de 1,4% à 148,70 euros après son envolée d'hier sur des sommets boursiers historiques dans le sillage d'une solide publication annuelle... Le géant de la Défense a fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 10,9% pour un chiffre d'affaires en progression de 7,9% en données organiques à 18,4 MdsE, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Pour la première fois depuis 2019, le résultat opérationnel dépasse le seuil des 2 MdsE, atteignant 2,132 MdsE, un record pour le groupe. La marge opérationnelle grimpe de 0,6 point pour passer à 11,6%. Thales indique par ailleurs que ses prises de commandes ont été légèrement supérieures à 2022, à 23,132 MdsE.

Thales a profité de cette publication pour dévoiler un "projet d'adaptation" de Thales Alenia Space, avec environ 1.300 postes concernés - dont 1.000 en France - qui seront redéployés à travers le groupe, citant une "demande structurellement plus faible" dans l'activité des télécommunications commerciales. Le PDG du groupe, Patrice Caine, a déclaré qu'il n'y aurait aucun départ forcé, Thales voulant conserver ses talents. La décision, a-t-il dit, a été prise alors que le marché pour les grands satellites en orbite géostationnaire représente désormais environ 10 unités par an, contre une vingtaine par an jadis...

Pour 2024, la société anticipe une croissance organique comprise entre 4% et 6% avec des revenus entre 19,7 et 20,1 MdsE. Le groupe s'attend à un résultat opérationnel compris entre 11,7% et 12%, et à ce que les nouvelles commandes dépassent à nouveau son chiffre d'affaires. Thales versera un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2023, après 2,94 euros sur l'exercice précédent.

Brokers convaincus

Parmi les réactions d'analystes, JP Morgan surpondère Thales avec un objectif majoré de 171 à 175 euros. AlphaValue reste à l'achat en relevant sa cible de 158 à 165 euros. Citigroup reste quant à lui 'neutre' avec un objectif de cours de 154 euros. Oddo BHF estimait que cette publication pouvait être considérée comme un "soulagement", la faiblesse de l'activité 'satcom' étant compensée par l'aéronautique civile et une normalisation des prix des paiements. Le broker a maintenu son avis 'neutre' et son objectif de cours de 146 euros.

L'intégration d'Imperva est la première acquisition majeure à façonner un nouveau Thales avec un profil de croissance et de génération de cash plus attractif...