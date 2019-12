Thales : en grande forme

Thales : en grande forme









Crédit photo © DCNS

(Boursier.com) — En retard en bourse depuis le début de l'année, Thales s'offre un beau gain de 3,15% à 89 euros pour débuter la semaine. Le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport vient de remporter plusieurs beaux contrats au cours des dernières semaines. Le dernier en date a été signé avec la marine espagnole qui a choisi les technologies de Thales pour équiper ses cinq nouvelles frégates multi-missions. La capacité de lutte anti sous-marine composée notamment des sonars de classe mondiale CAPTAS 4 Compact, BlueMaster et du système acoustique digital BlueScan seront intégrés dans le système de combat de Navantia SCOMBA pour les F110 et permettront à la marine d'assurer les missions de surveillance, de recherche et de protection dans les théâtres d'opérations.

"Avec ce contrat pour équiper cinq frégates F110, en gestation depuis deux ans avec l'Armada et Navantia, nous sommes très heureux que l'Espagne rejoigne désormais les autres marines de l'OTAN - Royaume-Uni, France, Italie, Norvège - et l'Australie, qui s'appuient sur Thales pour leur performance en lutte anti sous-marines (ASM)", déclare Alexis Morel, Vice-Président des activités sous-marines chez Thales. L'accord atteindrait 165 ME.

Du côté des analystes, Kepler Cheuvreux a confirmé son conseil 'achat' malgré un objectif de cours réduit de 112 à 109 euros.