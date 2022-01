Thales : en forme

(Boursier.com) — Thales poursuit sa marche en avant. Dans les premières positions du CAC40, le titre du spécialiste des équipements et systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité avance de 1,7% à 82 euros. Alors que le groupe dévoilera ses résultats annuels le 3 mars, Citi a rehaussé ses estimations de résultats et son cours cible de 104 à 108 euros. La banque ('achat') estime que Thales devrait continuer à bénéficier de son statut de "valeur refuge défensive" alors qu'elle s'attend à ce que le groupe réalise de solides flux de trésorerie en 2021 et 2022. Elle précise qu'environ les deux tiers des bénéfices de cette année proviendront de la défense et de la sécurité et seulement 15% de l'aérospatiale.

Oddo BHF réitère de son côté son avis 'surperformance' et sa cible de 102 euros. Le titre se traite aujourd'hui sur un PE 2022 de 11,5x, soit une décote injustifiée par rapport à la moyenne pondérée des pairs européens de la défense (12,1x), souligne l'analyste. Thales retrouve un rythme de croissance top line de 5%/an et bénéficiera de la reprise du transport aérien (avionique, biométrie) pour accélérer le redressement de sa marge. Le FCF ajusté de 2022 offre un yield de 7,6%. Par ailleurs, le broker pense que le management est désormais plus à l'écoute des investisseurs concernant la thématique de retour de cash.