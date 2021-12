Thales embarquera sur 169 hélicoptères Guépard de l'Armée en 2027

(Boursier.com) — Sélectionnées par Airbus Helicopters, maître d'oeuvre industriel, et la Direction générale de l'armement (DGA) maître d'ouvrage, pour équiper les 169 HIL "Guépard" dès 2027, les technologies de Thales doteront les trois armées de solutions tactiques connectées et innovantes de haute performance.

Fondé sur une militarisation du H160 d'Airbus Helicopters, le Guépard sera capable de mener à lui seul une vingtaine de missions confiées aux forces armées : missions de reconnaissance, appui feu, infiltration de forces spéciales ou appui au commandement pour les 80 Guépard de l'armée de Terre, combat aéromaritime, protection et soutien de la force navale, actions spéciales navales, action de l'Etat en mer pour les 49 Guépard de la Marine nationale ou encore surveillance et défense de l'espace aérien, recherche et sauvetage, appui-feu et renseignement pour les 40 Guépard de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Le caractère interarmées du HIL offre ainsi un gain dans la formation de l'équipage mais aussi dans les remplacements de matériel.

Le cockpit du Guépard sera équipé de la suite avionique FlytX, totalement repensée en terme d'ergonomie et dotée des technologies les plus avancées. Compacte, personnalisable et connectée avec une flexibilité opérationnelle hors norme, FlytX est le résultat de 10 années de recherche en collaboration avec des pilotes. Grâce à ses interfaces tactiles, directes et intuitives, FlytX améliore l'interaction des pilotes avec le cockpit et leur compréhension de l'environnement, leur permettant de se concentrer efficacement sur l'essentiel : la mission.

TopOwl Digital Display, dernier né de la gamme de casques Thales, complètera la palette d'outils à disposition des pilotes en leur ouvrant l'ère de la réalité augmentée. Intégrant les informations et vidéos issues des capteurs, TopOwl autorise le vol en environnement virtuel dégradé et facilite la coopération en équipage, démultipliant ainsi les capacités opérationnelles.

Bénéficiant des investissements de Thales et de la Direction générale de l'armement (DGA), le radar compact à panneau fixe AirMaster C, d'un poids inférieur à 20 kg, permet aux Forces armées de gagner en endurance sur zone et en vitesse de patrouille. Les potentialités de détection simultanée de cibles à grande et très courte distance allègent la charge de travail de l'équipage en maintenant une surveillance étendue en tout temps et tout environnement. AirMaster C couvre l'ensemble des missions de surveillance maritime, terrestre et aérienne. Son évolutivité et sa capacité d'auto-apprentissage permettront aux armées de classifier et de partager un volume conséquent de données.

La protection de l'équipage sera assurée par un système d'autoprotection optimisé pour le Guépard. Les menaces seront détectées depuis le domaine électromagnétique jusqu'au domaine optique et pourront être leurrées par des contre-mesures automatiques. Les stratégies d'autoprotection seront établies au préalable par les cellules expertes des Forces armées, grâce à une infrastructure de programmation et d'analyse de mission. La capacité de gestion de données sensibles de Guerre Electronique ainsi que la compétitivité, la performance et l'évolutivité ont conduit au choix de l'architecture Thales basée sur le CATS-150, qui a déjà fait ses preuves à bord des NH-90.

Pour répondre aux exigences de son rôle multi-mission pour les armées de Terre, de l'Air et de l'Espace et la Marine nationale, le HIL Guépard pourra compter sur une suite avancée de connectivité le dotant d'un large spectre de services de communication sécurisés. Celle-ci inclura la radio logicielle issue du programme CONTACT associée au chiffreur aéronautique compact qui lui permettront son intégration dans la bulle SCORPION pour l'armée de Terre, la connectivité avec les autres plateformes de l'armée de l'Air et de l'Espace et l'interopérabilité OTAN jusqu'au niveau Secret. Une capacité de liaison haut débit résiliente Micro-TMA ainsi qu'une interopérabilité avec les réseaux 4G/LTE permettront une extension vers des missions opérationnelles hyper connectées. En outre, une suite de radionavigation et un nouvel équipement compact IFF d'identification ami-ennemi viendront compléter les capacités du HIL.

Le HIL Guépard sera également doté d'un récepteur Thales multi-constellation, GPS Galileo, le TopStar M dernière génération, offrant les meilleures capacités pour un fonctionnement optimal du système de navigation.