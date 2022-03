Thales embarque sur les frégates de la marine hellénique

(Boursier.com) — Thales se félicite de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce pour équiper ses forces. Une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, a été signée par les autorités grecques.

Conçue pour opérer sur la mer et s'adapter en continu aux évolutions technologiques et opérationnelles, les FDI livrées à la marine grecque seront équipées par Thales de l'ensemble des senseurs majeurs intégrés dans le système de combat des frégates. Thales fournira le Sea Fire, un radar multifonction entièrement numérique à quatre panneaux fixes, qui permet d'assurer simultanément la surveillance aérienne de longue distance et de surface, ainsi que la conduite de tir des missiles antiaériens. Il s'agit du premier succès à l'export pour ce radar qui présente des performances accrues dans les contextes de haute intensité. Une solution d'identification ami/ ennemi et un radar de conduite de tir viendront compléter le système.

Les frégates seront également équipées d'une suite sonar complète composée du sonar de coque Kingklip MK2 et du sonar remorqué Captas-4 Compact, d'un système de guerre électronique numérique, ainsi que de tous les systèmes de communications navales sécurisés, intégrés et numériques garantissant la connectivité et l'interopérabilité de la frégate et de son équipage.

Ce contrat est générateur d'emplois sur les sites industriels de Thales, tout particulièrement en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Grèce.