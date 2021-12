Thales : double contrat

(Boursier.com) — Thales a remporté deux contrats importants pour la rénovation de la ligne à grande vitesse Madrid-Séville mise en service il y a 30 ans. L'objectif est de renforcer la capacité de la ligne et d'adapter les systèmes aux normes européennes d'interopérabilité. Les équipements seront modernisés afin d'améliorer la disponibilité et la fiabilité de la ligne, pour un plus grand confort des voyageurs. Cette modernisation facilitera également l'accès à la ligne pour d'autres opérateurs quand la libéralisation du réseau ferroviaire sera effective.

Le premier contrat porte sur le renouvellement des principales installations de signalisation (enclenchements électroniques) de la ligne et le déploiement du système ERTMS niveau 2, autrement dit l'adoption des normes européennes qui permettront la circulation des trains de différents opérateurs, indispensable en prévision de l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire. D'une durée d'exécution de 52 mois, le projet, est doté d'un budget de près de 80 millions d'euros (hors TVA) financé par l'Union européenne. Il couvre le remplacement des enclenchements actuels par des systèmes électroniques de dernière génération ainsi que l'intégration de la gestion du système existant de protection des trains (LZB) et du nouveau ERTMS niveau 2.

Par ailleurs, avec un budget de près de 18 millions d'euros (hors TVA), Thales sera chargé de remplacer sur cette même LGV les circuits de voie de type FTG (1 306 au total), devenus obsolètes. Le circuit de voie TTC de Thales permet de monter 16 unités dans chaque baie, libérant de l'espace dans les salles techniques. Cet espace sera utilisé pour installer les nouveaux enclenchements et équipements ERTMS.