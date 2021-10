(Boursier.com) — Thales dévoile un nouveau radar au sol multi-mission pour la protection des forces armées, qui assure la surveillance simultanée des objectifs au sol et des menaces évoluant à basse altitude, avec des capacités exceptionnelles de détection avancée des drones, notamment les micro-drones. Le Ground Observer 20 Multi-Mission (GO20 MM) assure, avec un seul mode, une surveillance 3D simultanée à 360o pour détecter, poursuivre et classifier automatiquement le spectre complet des menaces - drones et hélicoptères évoluant dans l'espace aérien inférieur, individus se déplaçant à pied ou véhicules armés. Elément clé permettant de gagner des secondes décisives pour lutter efficacement contre les drones, le GO20MM assure la protection des troupes dans les camps, les unités déployés sur le théâtre d'opération ou les colonnes en marche.

Le GO20MM offre une couverture 3D constante à 360o avec un temps de rafraîchissement inégalé, permettant d'assurer la détection précoce et la classification automatique des drones à long rayon d'action, à un moment où ils ne constituent pas encore une menace. Des secondes cruciales sont ainsi gagnées pour mettre en oeuvre une défense efficace et adaptée. Grâce à sa solution d'interface Venus claire et simple, les opérateurs sont en mesure de reconnaître rapidement et automatiquement la menace, gagnant ainsi un temps précieux pour décider de la stratégie à adopter. Avec des scénarios complexes tels que les conflits asymétriques ou les combats à haute intensité, la capacité de classifier automatiquement et rapidement la menace pour obtenir un tableau précis de la situation constitue un avantage tactique non négligeable.

Sa compacité et sa modularité permettent au GO20 MM d'être aisément transporté et déployé. Il peut être mis en oeuvre par deux soldats en seulement 5 mn et redéployé tout aussi rapidement pour une nouvelle mission, monté sur mât ou utilisé lors des opérations de troupes débarquées.