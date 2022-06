Thales : dévoile son nouveau système de formation tactique et de simulation basé sur l'intelligence artificielle

(Boursier.com) — A l'occasion d'Eurosatory 2022, Thales dévoile un nouvel outil de formation tactique et d'analyse des tirs. Conçue en collaboration avec les utilisateurs et différents experts du secteur, cette solution de nouvelle génération offre une valeur ajoutée aux instructeurs et aux personnels en formation. Elle permet non seulement de garantir la sécurité des sessions et d'améliorer l'efficacité, mais aussi de réduire significativement le coût global de l'entraînement.

Dans un contexte international instable, les services de police, les groupements d'intervention et les unités spéciales ont besoin de renforcer la formation de leurs personnels en termes de maniement des armes, de mise en oeuvre d'opérations conjointes et de missions tactiques, tout en maintenant leurs compétences dans le temps. L'entraînement est aujourd'hui essentiellement assuré dans des stands de tir avec munitions réelles, mais avec un nombre limité de sessions organisées chaque année.

L'outil d'analyse évolutif conçu par Thales répond aux besoins de formation et d'entraînement actuels, depuis la formation individuelle adaptée au rythme de chacun, jusqu'aux actions de groupes et aux opérations conjointes. La solution élaborée par Thales comprend en effet un outil portable d'analyse et de débriefing permettant d'enregistrer les événements, qu'il s'agisse des tirs, des données relatives aux armes à feu, mais aussi des vidéos et des positions adoptées - autant de facteurs pouvant varier lors d'une session d'entraînement.

Grâce à l'apport de l'intelligence artificielle et à des algorithmes optimisés à faible latence, l'outil d'aide à l'analyse génère des indicateurs et des rapports qualitatifs en temps réel. L'instructeur bénéficie ainsi d'un ensemble de données objectives pour chacun des stagiaires et peut réaliser une analyse précise des comportements et de l'interaction des groupes, à un niveau jamais atteint jusqu'à ce jour. Cet outil de nouvelle génération est de surcroît parfaitement adapté à tous les types d'armes à feu et de munitions.