Thales : développe une solution de biométrie vocale

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Thales annonce une nouvelle solution de biométrie vocale intégrée à la plateforme de services de confiance d'identité numérique de Thales prenant en charge l'inscription et l'authentification. Cette solution répond à la demande croissante des opérateurs de centres d'appels de téléphonie mobile pour lutter contre la fraude d'identité tout en offrant une expérience client transparente.

Réalisée en partenariat avec ID R&D, l'un des leaders reconnus du secteur de la biométrie vocale, cette nouvelle fonctionnalité renforce la plateforme de confiance d'identité numérique de Thales, qui intègre déjà une vérification très pointue des documents d'identité et une biométrie avancée telle que la reconnaissance faciale et des empreintes digitales.

Les opérateurs de centres d'appels doivent vérifier l'identité des correspondants pour détecter les tentatives d'usurpation d'identité. Outre leur inefficacité avérée, les processus actuels utilisant l'authentification basée sur la connaissance (KBA) créent des retards frustrants auprès des abonnés légitimes, et finissent par compromettre l'expérience client.

La solution de reconnaissance vocale automatisée de Thales est totalement transparente et imperceptible pour les appelants, et ne nécessite aucune intervention ni formation du personnel des centres d'appels. Résultant du partenariat entre Thales et ID R&D, cette solution de reconnaissance vocale permet de détecter les fraudeurs qui tentent de se faire passer pour des clients. Les voix des correspondants sont rapidement comparées aux empreintes vocales de fraudeurs connus et d'individus liés à des schémas d'appels suspects stockées.