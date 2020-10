Thales : des permis de conduire pour la Floride

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales va fournir au Department of Motor Vehicles de Floride une solution de permis de conduire sur mobile conforme aux normes nationales et internationales. Thales jouera le rôle de prestataire de services d'accréditation, au coeur des programmes de vérification d'identité et d'authentification en ligne de l'État. La solution permettra aux Floridiens de pouvoir prouver leur identité, leur âge et leurs certificats de conduite depuis leur smartphone. L'État de Floride sera le premier des États-Unis à doter les permis de conduire mobiles de dispositifs de sécurité avant-gardistes, en parfaite conformité avec les normes nationales et internationales. Thales équipera le Department of Highway Safety and Motor Vehicles local de services de vérification des permis de conduire mobiles, associés à une solution de permis de conduire mobile pour ses résidents.

Dès 2021, les résidents de Floride pourront installer l'application sécurisée permis de conduire sur smartphones et tablettes. Le programme de permis de conduire mobile de la Floride s'appuie sur l'expertise de Thales en identité numérique ainsi que sur de solides compétences développées au travers de programmes de permis de conduire physiques déployés dans onze autres États américains et cinq provinces canadiennes.