Thales : décroche un contrat de maintenance de lignes ferroviaires en Espagne

(Boursier.com) — ADIF confie à Thales la maintenance des installations de contrôle des lignes à grande vitesse Madrid-Séville et Cordoue-Malaga. Thales Espagne réalisera la maintenance de plus de 2.200 kilomètres de lignes du réseau à grande vitesse espagnol, lequel est le plus étendu d'Europe et le deuxième au monde derrière celui de la Chine.

D'une valeur de 68,77 millions d'euros (TVA incluse), ce contrat couvrira une période de 48 mois. Ce contrat comporte deux volets : une maintenance préventive visant à réduire les risques de panne ou de dysfonctionnement des éléments du système et une maintenance corrective visant à corriger les défauts constatés. Par ailleurs, il prévoit également une maintenance prédictive, basée sur une surveillance des opérations et sur des paramètres pré-établis, permettant ainsi d'optimiser encore plus la disponibilité des lignes à grande vitesse en Espagne.

La ligne à grande vitesse Madrid-Séville a été officiellement inaugurée en 1992. Thales Espagne s'est vu confier sa maintenance dès son ouverture, ainsi que celle de l'embranchement La Sagra-Tolède en 2005, celui-ci ayant permis de prolonger de 21 km les 470 km de cette ligne à double voie. Thales a également été chargé des travaux de maintenance de la ligne Cordoue-Malaga dès son entrée en service en 2007.

Après l'octroi du contrat de maintenance des installations de contrôle et de détection du trafic sur 20 ans des 122 km de lignes reliant Antequera à Grenade et celui, sur 25 ans, du tronçon de 105 km La Encina-Valence appartenant au corridor ferroviaire méditerranéen, plus de 2.200 km de lignes à grande vitesse espagnoles sont maintenant entretenus par Thales.