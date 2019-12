Thales décroche un contrat de 40 ME au Portugal

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Infraestruturas de Portugal (IP) a attribué à Thales et son partenaire Sisint, le renouvellement des systèmes de signalisation existants sur 3 lignes / sections de son réseau : la section Caíde-Régua de la ligne Douro, la station Pampilhosa de la ligne Nord et la ligne entière Beira Alta (Pampilhosa-Vilar Formoso), y compris la jonction Mealhada.

Ce projet comprend également la signalisation de la ligne Evora-Elvas-Border à Evora et de la ligne Est, comprenant les lignes existantes et les nouvelles lignes.

Le montant global du contrat représente 40,5 millions d'euros.

Ce projet représente la première installation de la technologie de sécurité ferroviaire ETCS (European Train Control System) niveau 2 pour la protection automatique des trains au Portugal. Des systèmes de verrouillage de pointe seront également installés sur ces lignes pour garantir le contrôle du trafic.

Le nouveau projet couvrira un total de 380 km de lignes conventionnelles. Il améliorera à la fois la capacité des lignes, et de manière considérable, le service ferroviaire dans les couloirs internationaux et ses connexions avec les ports maritimes. En effet, les lignes Beira Alta et Evora-Elvas-Border correspondent respectivement aux corridors Nord-International et Sud-International, tous deux appartenant au réseau TEN-T, qui sont les principaux corridors reliant le réseau ferroviaire européen et les principaux ports du Portugal.