Thales : de nouveaux investissements à Singapour

(Boursier.com) — Thales , qui célèbre ses 50 ans de présence à Singapour, vient également d'annoncer plusieurs investissements dans le pays...

Thales a ainsi décidé de créer à Singapour un centre d'excellence dédié au trafic aérien, sur son site d'Ayer Rajah Crescent. Ce centre se consacrera à la conception et au développement d'applications industrielles pour son système de gestion du trafic aérien TopSky-ATC, leader du marché mondial. Il offrira également aux prestataires régionaux de services aériens des opportunités de collaboration et d'innovation conjointes dans le domaine de l'espace aérien. L'ambition est de nouer des partenariats avec des PME, des universités et autres acteurs de l'ATM dans la région, afin de créer un écosystème ouvert et collaboratif autour de cette technologie.

De plus, Thales a officiellement inauguré, le 6 octobre, un nouveau Defence Hub organisé autour de trois piliers : services, ingénierie et recherche. Cette structure renforcera les capacités de défense à long terme de Singapour, notamment en matière de maintenance, de support, de disponibilité opérationnelle et de développement local, afin de répondre aux besoins des forces armées du pays. Un pool d'experts chevronnés basé à Singapour permettra de raccourcir les délais d'intervention, d'agir directement sur le terrain pour répondre rapidement aux besoins, et de renforcer la proximité avec le client.

A Singapour, Thales a également annoncé le lancement de ScaleFlyt Remote ID, la première plateforme commerciale de gestion et de suivi des drones, entièrement conçue, développée et fabriquée à Singapour. ScaleFlyt Remote ID est un système d'identification et de localisation des drones qui opère à distance.

Rappelons que la présence de Thales à Singapour remonte à 1973. L'objectif était alors de soutenir les activités aéronautiques dans la région Asie-Pacifique (APAC). Au fil des années, Thales a développé ses capacités et élargi son offre de solutions à la défense nationale, l'espace, le transport et, plus récemment, l'identité et la sécurité numériques, avec le rachat et l'intégration de Gemalto en 2019. Thales emploie désormais 2.000 personnes à Singapour, réparties sur 4 sites principaux. Au cours des 5 dernières décennies, Thales s'est durablement implanté dans les domaines de la recherche, de la technologie et de l'innovation grâce à de nombreux centres de recherche.