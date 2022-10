Thales : dans les premières positions du CAC40 après un solide trimestre

(Boursier.com) — Thales s'adjuge 2,6% à 124,8 euros après un point trimestriel meilleur qu'anticipé par les analystes. Sur les trois mois clos fin septembre, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré un chiffre d'affaires de 4,04 milliards d'euros, en hausse de 8,5%, porté par la demande de systèmes de cybersécurité. A fin septembre, les revenus atteignent 12,3 MdsE, en hausse de 6,4% sur une base organique (+9,6% en variation totale), tandis que les prises de commandes ressortent à 15,4 MdsE, en hausse de 41% en organique (+45% en publié).

Le management anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette fixée en juillet, comprise entre 17,2 et 17,6 milliards d'euros. "Malgré un contexte marqué par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la situation géopolitique, le groupe conserve un rythme de croissance du chiffre d'affaires soutenu, tiré tout particulièrement par la dynamique des activités d'identité et de sécurité numériques (DIS, ex-Gemalto)", a indiqué Patrice Caine, PDG de Thales.

Le groupe a par ailleurs expliqué qu'il faisait encore face à plusieurs obstacles comme les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le manque d'effectifs, l'inflation et les retombées sur ses activités de l'invasion russe de l'Ukraine - estimées à 100 millions d'euros. Thalès est néanmoins un des grands gagnants de la faiblesse de l'euro.

Thales a enregistré un solide trimestre à la fois sur les commandes et les ventes, ce qui, avec une hausse des prévisions, pourrait permettre au titre de "légèrement surperformer" ce mercredi, indiquait Citi avant l'ouverture. Les revenus ont dépassé le consensus de 5%, principalement grâce à l'unité DIS, qui a bénéficié d'une forte demande pour la cybersécurité, selon l'analyste. Les commandes sont solides dans toutes les divisions, dépassant de 19% les attentes.