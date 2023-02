Thales crée un premier pilote de sécurisation par Cryptographie Post-Quantique

(Boursier.com) — Thales a créé la première application intégrant de la Cryptographie Post-Quantique (PQC) dans son application mobile sécurisée "Cryptosmart", utilisant sa SIM 5G comme un coffre-fort à PQC.

Pour ce pilote, la cryptographie hybride (crypto pré et post-quantique) a été utilisée lors d'un appel téléphonique entre deux appareils pour protéger les informations échangées pendant l'appel.

Même si les prototypes actuels de l'ordinateur quantique sont encore loin de constituer une menace pour la cryptographie à clé publique (Public Key Cryptography 'PKC'), il est essentiel de commencer à chercher et trouver des solutions. Cette recherche est d'autant plus nécessaire qu'il existe par exemple une attaque qui consiste à " stocker maintenant, décrypter plus tard " des données et messages qui seraient échangés et enregistrés de nos jours mais déchiffrés une fois l'arrivée d'ordinateurs quantiques. Cela signifie que la sécurité des infrastructures numériques actuelles basée sur la cryptographie à clé publique (PKC) peut déjà être vulnérable à une attaque quantique à venir. Ces menaces sont particulièrement critiques lors de scénarios impliquant des informations hautement sensibles, telles que des informations classifiées, qui seraient échangées via un appel téléphonique. Pour adresser ce type de scénarios, Thales s'est lancé le défi de cette expérimentation pour tester la fiabilité et la qualité de ses solutions, de ses cartes SIM 5G à ses logiciels de communication sécurisés.

Rappelons que Thales investit et teste des technologies en cybersécurité post-quantique depuis plus d'une décennie afin de se préparer aux nouvelles menaces.