Thales : crée S3NS en partenariat avec Google Cloud

(Boursier.com) — Thales confirme la trajectoire annoncée avec Google Cloud à l'automne 2021 pour un Cloud de confiance, ainsi que la volonté d'aider les entreprises et administrations à innover et à accélérer leur transformation, par et avec le numérique, en contrôle et en autonomie, avec une souveraineté accrue. S3NS, qui est une société de droit français entièrement contrôlée par Thales, en partenariat avec Google Cloud, proposera donc, dès le 2e semestre 2024, son offre de Cloud de confiance. Elle conjuguera la puissance du cloud de Google, l'étendue de son offre de services et d'applications et ses performances d''hyperscaler'. Cette offre a pour objectif d'être conforme aux exigences du label SecNumCloud qui s'inscrit dans la stratégie cloud de confiance de l'Etat et assurera l'indépendance face aux lois extra-territoriales.

La localisation des données et des charges de travail sera assurée en France, dans les 3 datacenters opérés directement par S3NS.

Dès cette année, les premières capacités des datacenters seront disponibles et le recrutement des ingénieurs qui opéreront le Cloud de confiance débutera. Afin d'accompagner au mieux les clients dans leur transition vers le cloud de confiance, S3NS est d'ailleurs en cours de finalisation d'accords de partenariat privilégié avec différents acteurs de l'écosystème numérique français. Ces acteurs seront en capacité d'accompagner les clients de S3NS dans leur stratégie de cloud et de souveraineté numérique, dans la migration des charges de travail et des données et dans l'opération et la sécurisation de ces charges de travail exploitant les services managés de S3NS ainsi que des services additionnels.