Thales coordonnera le projet LATACC de combat collaboratif

(Boursier.com) — La Commission européenne a signé un accord de financement (Grant Agreement) pour lancer le projet LATACC (Land Tactical Collaborative Combat), coordonné par Thales, pour améliorer les capacités de coopération des forces de coalition européennes.

Le projet LATACC regroupe 34 acteurs industriels et instituts de recherche, dont une équipe centrale composée de Thales, Rheinmetall, Leonardo, Indra, Saab, ISD et John Cockerill Defense, issus de 13 pays d'Europe. Le projet est financé par la Commission européenne à hauteur de 49 millions d'euros provenant du Fonds européen de défense.

Avec le retour des conflits de haute intensité, ce projet a pour objectif de développer une solution pour optimiser et accélérer la prise de décision et la réponse des forces alliées afin de garantir leur supériorité opérationnelle sur le champ de bataille. Le projet LATACC permettra de coordonner en coalition les actions des différents systèmes de combat terrestre développés par chaque Etat membre (tels que les programmes Scorpion en France, CAMO en Belgique, DLBO en Allemagne, BMS-ET en Espagne, FNEC en Italie, Ledningsstödsystem Mark (LSS Mark) en Suède, MIME en Norvège, etc.), avec des temps de réponse très courts et en assurant l'interface avec d'autres domaines (aérien, espace, cyber), ainsi qu'avec les systèmes civils (5G, etc.).

Coordonné par Thales, ce projet est piloté par une équipe d'experts en systèmes terrestres les plus complexes. Il bénéficie également des solides capacités d'innovation de différents partenaires dans des secteurs clés - technologies du cloud, communications, capteurs, intégration de systèmes complexes, robotique, effecteurs, intelligence artificielle et résilience des systèmes dans des environnements contraints.

Au cours des trois prochaines années, le consortium LATACC analysera les besoins des utilisateurs européens et conduira une série d'études destinées à identifier des scénarios opérationnels communs et à définir des architectures ouvertes interopérables compatibles avec les standards actuels et futurs. Ce sera également l'occasion de développer les briques technologiques clés nécessaires à l'élaboration de démonstrateurs technologiques avancés. Les essais seront réalisés en conditions opérationnelles réalistes et au cours de démonstrations à grande échelle pour confirmer les avantages tactiques du combat collaboratif terrestre dans les opérations de coalitions européennes. Dans une éventuelle 2e phase de ce projet, des fonctionnalités additionnelles pourraient être développées et renforcer les composantes développées en phase initiale.

Cette initiative définira un cadre européen et des services de collaboration au niveau tactique afin d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'interopérabilité entre les programmes nationaux ainsi que les coopérations telles que le futur projet de chars européens, et contribuera à sauvegarder la souveraineté de l'industrie européenne dans le domaine du combat collaboratif et des technologies clés nécessaires pour faire de ce concept une réalité.