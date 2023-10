Thales : contrat de plusieurs millions de dollars en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — A l'occasion de la 7ème édition du Forum FII, la Commission Royale pour AlUla une région du nord-ouest de l'Arabie saoudite, a signé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Thales portant sur la protection des sites patrimoniaux et lieux historiques d'AlUla.

Un accord de 159 millions signé avec le groupe français couvrira la protection des zones clés, des bâtiments, des sites historiques et de vie d'AlUla.

Des solutions avancées en matière de sécurité et de sûreté seront intégrées aux plateformes numériques intelligentes de la RCU pour assurer une surveillance et un contrôle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des sites publics ainsi que des bâtiments abritant d'importantes pièces archéologiques.