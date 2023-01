Thales : contrat de maintenance auprès des Marines française, italienne et britannique

(Boursier.com) — Les ministères de la Défense français, italien et britannique, représentés par l'OCCAR, ont renouvelé le contrat de Thales pour assurer la maintenance et le soutien des radars de recherche S1850M qui équipent actuellement leurs Marines respectives. Thales confirme ainsi sa position clé pour assurer le maintien en condition opérationnelle de ces systèmes, démontrant une fois encore son engagement à travailler en étroite collaboration avec ses clients dans le monde entier.

Thales a signé un contrat de service avec l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) pour le compte des Marines française, italienne et britannique. Ce contrat couvre une période de 3 ans, et est assorti d'une option pour 2 années supplémentaires.

Le contrat comprend des services de soutien d'un haut niveau de qualité, avec Help Desk, assistance technique sur site et mise en oeuvre du Portail Client Thales. Il inclut également un programme de vérifications de l'obsolescence et de l'état opérationnel des équipements, venant compléter des tâches plus complexes, telles que la gestion de la surveillance et de la configuration. Thales organisera également chaque année des Journées Clients qui permettront d'accueillir les représentants des trois Marines et de l'OCCAR.

Le radar de surveillance aérienne longue portée S1850M est un système dérivé du radar SMART L de Thales. Avec 26 unités vendues à ce jour aux principales Marines européennes, les systèmes SMART-L et S1850M sont devenus de facto le standard OTAN pour les radars navals à longue portée. Le système S1850M est un radar 3D multifaisceaux qui assure une surveillance air et surface à longue distance, ainsi que la désignation d'objectifs. Ce système pourra bénéficier de capacités additionnelles au cours de sa durée de vie, en fonction des besoins des clients, ce qui en fait un système pérenne quelle que soit l'évolution des exigences opérationnelles dans l'avenir. Offrant des capacités de déclenchement entièrement automatique de détection et de poursuite des objectifs, ce radar s'inscrit dans le cadre du système de défense antimissiles balistiques. Il permet de poursuivre jusqu'à 1.000 objectifs aériens jusqu'à 400 km, y compris les cibles furtives évoluant dans des environnements à forte densité.