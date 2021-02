Thales : contrat de 127 ME avec la Deutsche Bahn

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales va digitaliser le système de signalisation de la Deutsche Bahn dans la région de Stuttgart pour améliorer considérablement la capacité, la ponctualité et le confort. Le contrat d'approximativement 127 millions d'euros englobe l'installation d'un poste d'aiguillage digital et du système ETCS (European Train Control System), les opérations préalables à l'implémentation de la conduite automatique côté voie et du système de gestion des capacités et du trafic (Capacity & Traffic Management System - CTMS), la livraison d'un centre des opérations technique moderne, largement plus de 6.000 kilomètres de bornes (balises) électroniques, plus de 1.300 points de comptage d'essieux et environ 650 commandes d'aiguillage.

Le projet "Noeud digital de Stuttgart" gagné par Thales fait partie du programme "Rail Digital en Allemagne", qui prévoit d'ajouter plus de 20% de trafic supplémentaire au réseau ferroviaire. Il inclut un partenariat d'innovation important pour Thales en Allemagne avec le client Deutsche Bahn, concernant le développement et la co-conception de nouvelles technologies de pointe pour le déploiement du programme "Rail Digital en Allemagne".

À partir de 2025, les trains grandes lignes, régionaux et urbains rouleront sur le noeud de Stuttgart doté d'un réseau digital ultramoderne. Outre la gare centrale et d'autres gares, plus de 100 kilomètres de tronçons seront d'abord dotés de la technologie d'aiguillage digitale, du système européen de contrôle des trains ETCS et de nombreuses opérations automatisées. Stuttgart deviendra ainsi l'origine et le modèle de la digitalisation du réseau ferroviaire allemand dans son intégralité, qui devrait être en grande partie terminé d'ici 2035.