Thales : contrat d'exploitation et de maintenance billettique pour 8 ans à Jakarta

(Boursier.com) — L 'agence de transport indonésienne PT Jakarta Lingko Indonesia a attribué à un consortium mené par PT Jatelindo Perkasa Abadi et composé de Thales, Lyko et PT Aino Indonesia un contrat d'une durée de 8 ans pour le déploiement, l'exploitation et la maintenance d'une plateforme de billettique et d'une solution de mobilité Mobility-as-a-Service (MaaS) pour la capitale indonésienne, Jakarta.

Connue sous le nom de Jabodetabek, l'aire métropolitaine de Jakarta inclut la capitale Jakarta et les municipalités de Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang et Tangerang du Sud. Cette métropole, qui s'étend sur une superficie de 6 343 km2 et compte plus de 31 millions d'habitants, est la région la plus peuplée d'Indonésie. Le plan d'aménagement des transports de Jakarta tient compte des objectifs du gouvernement, à savoir : porter à 60 % la part d'utilisation des transports en commun pour tous les déplacements et étendre leur zone de couverture à 80 % de toutes les routes de l'aire métropolitaine de Jakarta d'ici 2029.

Pour soutenir ces objectifs, le consortium Jatelindo déploiera, à travers PT JakLingko Indonesia et à l'attention des opérateurs des réseaux de transport public de Jabodetabek, un système électronique intégré de paiement et de tarification. En tant que membre de ce consortium, Thales concevra et développera un système de paiement intégré intermodal s'appuyant sur une solution billettique de type Account-based ticketing (ABT). Ainsi, les usagers pourront utiliser leur téléphone mobile ou leur carte bancaire sans contact pour accéder aux différents réseaux de transport public, ce qui fluidifiera leurs déplacements et améliorera leur expérience.

La plateforme Transcity de Thales constituera la pierre angulaire du système sur lequel Thales travaille en étroite collaboration avec les autres membres du consortium. Le projet, qui se déclinera en plusieurs phases, comprendra notamment un accord d'exploitation et de maintenance d'une durée de 8 ans. Dans le cadre de la première phase, Thales fournira un nouveau système de billettique à code QR, qui s'interfacera avec la solution MaaS et une application mobile. Ce système comprendra des fonctionnalités de mobilité améliorées qui déboucheront sur une "solution billettique de bout en bout" qui, au final, permettra de traiter 5 millions de transactions et 2 millions de déplacements par jour. Au total, 14 catégories de prix seront disponibles, en incluant les tarifs destinés aux étudiants et aux personnes âgées.

La technologie intégrée permettra d'accroître la fréquentation et d'améliorer le confort des usagers dans cette métropole de 31 millions d'habitants, la 3e plus grande au monde. Les usagers pourront d'ailleurs commencer à utiliser cette nouvelle solution intégrée à partir d'août 2022.