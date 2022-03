Thales : contrat avec Krauss-Maffei Wegmann

(Boursier.com) — Thales vient de signer un contrat avec Krauss-Maffei Wegmann portant sur la fourniture de 4 PAAG pour les véhicules d'infanterie BOXER des forces armées allemandes. Le PAAG (Panoramic Above Armour Gimbal), produit sur le site Thales de Glasgow (Royaume-Uni), est un système de surveillance électronique télécommandé depuis l'intérieur du véhicule blindé BOXER, qui offre une capacité gyrostabilisée de détection-reconnaissance-identification (DRI) longue portée et de pointage en mouvement jour/nuit.

Doté d'un système d'imagerie thermique et d'une caméra jour couleur haute résolution, le PAAG est capable d'identifier des cibles à des distances pouvant atteindre 4 kilomètres, selon la taille de la cible. Fonctionnant en permanence, il couvre la totalité de l'hémisphère autour du véhicule. Son télémètre laser est capable de mesurer des distances jusqu'à 10 kilomètres. Il peut également être haussé au-dessus du toit du véhicule pour surveiller des cibles situées derrière une ligne de crête sans mettre l'utilisateur en visibilité directe, ce qui réduit considérablement le risque opérationnel. Le système PAAG intègre également les fonctions de tracking vidéo automatique (AVT) et de détection assistée des cibles (ATD). Couplé à un système de contrôle-commande d'artillerie, il apportera une contribution majeure aux capacités des forces terrestres.

Géré par l'OCCAr (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement), le programme BOXER fournit aux armées allemande, néerlandaise, lituanienne et britannique une nouvelle génération de véhicules blindés tout terrain, qui se caractérisent par leurs capacités équilibrées de transport, mobilité, protection, survivabilité, évolutivité et maintien en conditions opérationnelles. En Allemagne, le programme JFST prévoit la fourniture de deux prototypes de véhicules lourds combinant le véhicule de combat d'infanterie 8x8 BOXER et un nouveau module de mission doté du PAAG de Thales.

Le BOXER est un véhicule 8x8 blindé tout terrain, fondé sur un concept modulaire unique, associant module de conduite commun et module de mission échangeable, ce qui le rend extrêmement flexible et garantit une mobilité stratégique et tactique maximale dans un large éventail de scénarios opérationnels.