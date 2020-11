Thales : conclut un partenariat de surveillance par drone du réseau de transport de gaz de Teréga

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — L 'opérateur gazier Teréga et Thales signent un accord portant sur la mise en oeuvre par Thales d'une solution de surveillance du réseau de transport de gaz de Teréga au moyen de drones sur de longues distances. Grâce à cette alliance, Teréga et Thales visent à rendre t possible et sûre l'utilisation de drones pour la surveillance d'infrastructures hors de portée de vue, à réduire l'impact environnemental et le coût des opérations tout en apportant un niveau de service encore amélioré.

Le protocole d'accord entre Teréga et Thales vise à mettre en oeuvre les solutions techniques autorisant les vols dans le respect de la réglementation française et européenne. Ces solutions, développées par Thales, rendront possible la surveillance par drone de 50% de la partie du réseau de plus de 5.000 km de canalisations de gaz de Teréga. A terme, le développement de ce projet permettra de limiter l'usage des avions et hélicoptères utilisés par Teréga, limitant ainsi l'impact environnemental et réduisant les coûts des opérations tout en augmentant la fréquence de la surveillance des infrastructures. Les premiers essais ont débuté mi-novembre 2020 sur des zones inhabitées.

Pour répondre aux exigences de la réglementation, Thales développe un dispositif technologique garantissant le plus haut niveau de sécurité des opérations aériennes par drone. Thales est capable d'assurer l'identification du drone et la sécurisation de sa trajectoire dans un volume donné ainsi que le maintien de sa capacité de navigation