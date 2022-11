Thales conclut un partenariat avec SMRT Trains à Singapour

(Boursier.com) — SMRT Trains, principal opérateur ferroviaire de Singapour, et Thales ont signé un accord de collaboration concernant la création d'un centre de réparation local au sein du dépôt ferroviaire de Bishan avec pour objectif de réduire les délais de réparation et améliorer le rapport coût-efficacité.

Ce centre est dédié à la réparation des cartes à circuits imprimés des systèmes de signalisation utilisés sur les lignes Nord-Sud et Est-Ouest. Actuellement, les cartes à circuits imprimés de ce système de signalisation sont produites et réparées dans des sites spécialisés de Thales au Canada et en France.

Grâce à cet accord, les experts ferroviaires de Thales travailleront en étroite collaboration avec l'atelier électronique intégré de SMRT Trains pour créer ce nouveau centre de réparation. L'accord inclut de la formation et le transfert d'expertise et de savoir-faire technique pour permettre aux techniciens de SMRT Trains de diagnostiquer et de réparer les composants défectueux.

Concernant le volet numérique, SMRT Trains et Thales ont signé un accord prévoyant le développement conjoint d'une plateforme d'analyse ferroviaire intelligente. En vertu de cet accord, les ingénieurs de SMRT Trains et les experts de Thales organiseront une série d'ateliers de Design Thinking afin de déterminer des cas d'usage spécifiques et d'identifier les principales priorités de maintenance.

Basée sur la plateforme d'analyse ferroviaire de Thales, cette plateforme numérique, conçue sur mesure, s'appuiera sur des systèmes de maintenance conditionnelle, sur l'analyse des données et sur le cloud computing pour automatiser l'analyse du fonctionnement et des performances du système de signalisation, et pour identifier et traiter les problèmes de maintenance potentiels avant qu'ils ne surviennent. Cela permettra de mieux gérer les ressources d'ingénierie et d'améliorer la fiabilité et les performances des systèmes.