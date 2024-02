Thales conclut un partenariat avec Google

(Boursier.com) — Thales va travailler avec Google pour fournir un moyen standardisé, simple et sécurisé d'activer les abonnements eSIM. La solution Thales eSIM Discovery vient renforcer le service Google Discovery pour une activation optimale de la connectivité des appareils Android. En effet, lorsque les appareils eSIM sont activés pour la première fois, ils doivent localiser l'opérateur de l'abonné et télécharger l'abonnement approprié pour activer l'accès au réseau cellulaire. Le service Thales eSIM Discovery rend ce processus à distance aussi rapide et facile que possible, permettant ainsi une activation en un clic.

Grâce à cette solution, lorsqu'un utilisateur s'abonne à un nouveau réseau mobile, un message apparaîtra sur l'écran de l'appareil mobile de l'utilisateur lui indiquant qu'un profil est prêt à être téléchargé. S'il est accepté, l'abonnement est instantanément téléchargé. L'utilisateur peut également rechercher un nouveau profil via l'assistant de configuration ou le menu paramètres de l'appareil. Pour l'utilisateur, obtenir une connectivité cellulaire devient simple. En outre, étant donné que la solution est basée sur le cloud et conçue pour évoluer, Thales peut garantir une disponibilité et une évolutivité mondiales pour prendre en charge tous les appareils et opérateurs Android à travers le monde. Autrement dit, la solution permet toutes les activations de profil eSIM à chaque fois qu'un appareil est allumé.

D'ici 2025, plus de 3,4 milliards d'objets seront compatibles eSIM, y compris les tablettes, les ordinateurs portables et les montres connectées ; 98% des opérateurs de réseau mobile cherchent à développer d'ici là des services eSIM, selon un rapport GSMA Intelligence. Cette prévision de marché indique qu'il existe un vif intérêt et une forte demande pour tirer le meilleur parti de l'eSIM afin d'offrir une expérience utilisateur optimale.