Thales conclut un partenariat avec Centaurium UAS

(Boursier.com) — Centaurium UAS et Thales ont signé, le 22 novembre, un accord de coopération comprenant la livraison de deux premiers systèmes Thales UAS100 et les stations de contrôle au sol à l'entreprise suisse, avant le début des expérimentations au printemps 2024 et des opérations commerciales prévues à l'horizon 2025.

En opérant les drones pour le compte d'acteurs helvétiques publics et privés, Centaurium UAS pourra proposer un service adapté à leurs besoins, réduisant le coût des opérations et diminuant de 90% la consommation énergétique par rapport à celles réalisées actuellement au moyen d'aéronefs pilotés. Détecter des risques sur de grandes infrastructures, surveiller des zones frontalières ou de grands événements ou alerter de départs d'incendie ou de la localisation de victimes sont autant de missions opérationnelles que pourra remplir l'UAS100, évoluant en cohérence avec la circulation aérienne générale.

Le drone dispose de deux moteurs électriques couplés à un moteur à combustion pour garantir au système endurance et résilience. Doté en outre d'un système de navigation résistant au brouillage, d'un calculateur critique redondant et d'un système de communication intelligent, le drone peut voler de façon autonome en toute sécurité. L'UAS100 sera commercialisé en deux versions l'UAS100-1, d'ores et déjà disponible, d'une envergure de 3,34m pour 1,78 m de longueur et 1kg de charge utile, et l'UAS100-10 deux fois plus grand et disposant d'une capacité d'emport de 10kg pour accueillir des capteurs de très haute performance.

La station de contrôle sol, centre névralgique de planification, de contrôle et de supervision des opérations du drone, sera mise à disposition de Centaurium UAS en novembre 2023 avant la livraison d'un premier drone UAS100-1 en mars 2024 pour de premières expérimentations au printemps 2024. Les premières opérations commerciales de Centaurium UAS sont envisagées à l'horizon 2025, au terme de leur autorisation par l'Office Fédéral de l'Aviation Civile (OFAC).

Rappelons que Centaurium UAS se positionne comme prestataire de services pour le contrôle, la surveillance et l'alerte.