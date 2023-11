Thales conclut un contrat sur le projet de métro d'Alexandrie

(Boursier.com) — Thales signe un nouveau contrat avec le groupement Colas Rail/ Orascom pour fournir à la National Authority for Tunnels (NAT), un système de transport public moderne pour la ville d'Alexandrie en Egypte.

Le montant total pour l'ensemble du projet s'élève à 1,3 milliard d'euros.

Le projet entre dans le cadre du programme 'Ville Verte' de la Banque européenne. Il a pour objectif de décongestionner le trafic routier d'Alexandrie et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans cette ville de 5 millions d'habitants.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Thales fournira ses dernières technologies ferroviaires cybersécurisées et solutions de billettique AFC (Automatic Fare Collection). L'objectif de NAT est de transformer la ligne ferroviaire suburbaine existante d'Aboukir en un métro moderne en fournissant une infrastructure de transport plus sûre et plus fiable. Cette modernisation encouragera l'utilisation des transports publics et favorisera la mobilité durable. Pour y parvenir, Thales déploiera sa technologie de signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac de dernière génération, qui actualise en permanence la position des trains, les distances et les vitesses de déplacement, permettant des opérations plus rapides et plus efficaces.

Ce grand projet aura de nombreux effets positifs sur le plan social et environnemental. Il permettra aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la sécurité et la fiabilité des services de transport. En outre, il raccourcira les temps de trajet grâce à l'augmentation de la vitesse et à la réduction des délais d'exploitation, tout en éliminant les déraillements et les collisions train/véhicule grâce à la suppression des passages à niveau.

Près de 500 techniciens et ingénieurs égyptiens gèrent l'installation, la mise en service et la modernisation des systèmes ferroviaires du pays. Avec ce succès, Thales continue d'étendre sa présence au sein de l'un des systèmes de transport urbain les plus importants de la région du Moyen-Orient.