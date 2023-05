Thales conclut un contrat avec le ministère britannique de la Défense

(Boursier.com) — Thales et le ministère britannique de la Défense (MoD) ont signé un contrat qui permettra à la Royal Navy de disposer d'un 6e système de gestion de mission pour ses frégates Type 31. L'installation sera réalisée dans le cadre du Technology Park de Portsdown, qui accueille le site d'intégration de la marine royale britannique.

Premier contrat de ce type pour Thales dans le cadre de la nouvelle ligne d'activité dédiée aux systèmes de navires de surface créée à Crawley, il permettra de générer des emplois en capitalisant sur le succès du transfert de technologie opéré depuis les Pays-Bas. Les systèmes seront installés sur le site d'intégration de la Royal Navy à Portsmouth.

Le système de gestion de combat qui sera livré permettra de tester le logiciel avant que les systèmes ne soient mis en service à la mer. Cette procédure sera la garantie d'une livraison effective et sûre auprès de la Royal Navy, avec la possibilité d'intégrer à terre de nouvelles capacités pendant toute la durée du programme. Un 'shipset' inclut le système de gestion de combat Tacticos, un système de navigation IBNS (Integrated Bridge and Navigation System) et un système de communication ICS (Integrated Communication System).

Ce contrat marque une nouvelle étape majeure dans les objectifs de Thales qui souhaite développer son activité dédiée aux systèmes de navires de surface au Royaume-Uni. Il permet d'assurer la présence de Thales au côté des équipes NCSISS (Naval Combat Systems Integration Support Services) et MCS (Maritime Combat Systems) du ministère de la défense britannique à Portsmouth, dans le cadre de l'installation des systèmes de gestion de combat pour les navires de surface. Cette attribution devrait également soutenir et couvrir un mix d'activités d'intégration, d'essais et de démonstration permettant aux plateformes d'atteindre leur niveau opérationnel.

Rappelons qu'à la suite de la sélection du Groupe et la signature en 2019 d'un contrat portant sur la fourniture de systèmes de gestion de combat destinés aux nouvelles frégates T31, Thales a établi, en 2021 à Crawley, cette nouvelle activité. Elle compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs. L'attribution de ce nouveau contrat a conduit à la création et au maintien de 30 emplois.