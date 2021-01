Thales : commande de l'armée américaine pour les systèmes radio IMBITR

(Boursier.com) — L 'US Army vient d'adresser à Thales sa 3e commande de systèmes radio IMBITR (Improved Multiband Inter/Intra Team Radio) AN/PRC-148D, dans le cadre du programme Army Leader Radio pour la mise en oeuvre de son réseau tactique intégré (ITN). Cela porte les commandes de radios IMBITR à plus de 6.000 unités au total.

Dans le cadre de déploiements antérieurs en collaboration avec l'US Army, Thales a fourni ses systèmes IMBITR à de nombreuses unités déployées opérationnellement afin d'obtenir un retour d'expérience massif de la part des combattants. Il s'agit d'une démarche d'essai et de réduction des risques avant la procédure officielle de test et d'évaluation de l'US Army prévue en janvier 2021. Les nombreux retours des combattants sur les systèmes IMBITR -utilisés comme radio autonome ou intégrée dans l'architecture ITN- ont été extrêmement positifs. Ils permettent aux combattants embarqués ou débarqués de disposer de moyens de transmissions tactiques de pointe.

L'IMBITR offre une large gamme de formes d'ondes opérationnelles et de fonctions... L'adaptateur amplificateur véhiculaire IMBITR de Thales pour plates-formes embarquées dépasse actuellement toutes les exigences de seuil et de gamme d'objectifs, élargissant les possibilités de communications voix et données offerte aux commandants de manoeuvres. Le système AN/PRC-148D renforce en outre la sécurité défense et sensible sur le canal à large bande, procurant ainsi plus de flexibilité aux commandants dans un environnement extrêmement changeant, où disposer d'un réseau tactique moderne et extrêmement résilient est primordial. L'ensemble des capacités permet la mise en réseau de communications voix, données et vidéo simultanées et sécurisées, améliorant l'appréciation de la situation et la prise de décision en temps réel. Actuellement, les 4.800 radios IMBITR déployées opérationnellement rencontrent un franc succès auprès de la Security Force Assistance Brigade et des unités de combat de la brigade d'infanterie/brigade Stryker de l'US Army.

En scéance, l'action Thales gagne 1,5% à 74,5 euros.