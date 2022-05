Thales : commande confirmée de 88 Jaguar et 302 Griffon pour le GME EBMR

(Boursier.com) — La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à Nexter, Arquus et Thales, regroupés en groupement momentané d'entreprises (GME) engin blindé multi rôles (EBMR), une commande de 88 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar et 302 véhicules blindés multi-rôles Griffon supplémentaires. Cette notification correspond à la tranche conditionnelle 4 (TC4) du marché EBMR dans le cadre du programme Scorpion.

Cette nouvelle commande portera à respectivement 150 et 909 le nombre de Jaguar et de Griffon commandés, conformément à l'objectif fixé par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Cela représente la moitié du nombre total de Jaguar et de Griffon (hors MEPAC) prévu dans le cadre du programme Scorpion pour le renouvellement du segment médian des blindés de l'armée de Terre. Cette notification suit de peu celle de la commande de 54 Griffon Mepac, version équipée d'un mortier de 120mm, dont la livraison débutera à compter de 2024.

Ces deux notifications avaient été annoncées par le Premier ministre lors de sa visite du site Nexter de Roanne, le 19 février.

"Cette commande est une marque de confiance accordée aux industriels du GME EBMR, qui ont su maîtriser leurs délais depuis le début du programme. Elle apporte à Nexter, Arquus et Thales, ainsi qu'à toute la base industrielle technologique de défense terrestre, une vision précise de leur activité industrielle jusqu'en 2025", commente Thales.