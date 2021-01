Thales : Clément de Villepin est nommé Directeur général des Ressources Humaines

Crédit photo © Q. Reytinas / THALES

(Boursier.com) — Thales nomme Clément de Villepin Directeur général des Ressources Humaines du Groupe, à compter du 5 avril 2021. Clément de Villepin rejoindra le comité exécutif et rapportera à Patrice Caine, Président-directeur général. Je souhaite la bienvenue à Clément de Villepin chez Thales. La richesse de son parcours et de son expérience nous aidera à développer et faire rayonner nos talents , commente Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.

Depuis 2016, Clément de Villepin était Directeur des Ressources Humaines du groupe Transdev, membre du Comité Exécutif, où il a accompagné les plans de croissance et de compétitivité en France et à l'international. Précédemment, au sein du groupe Suez entre 2008 et 2016, il a occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines et était membre du comité exécutif de la division internationale après avoir été précédemment Directeur des Ressources Humaines et membre du comité exécutif de la filiale Dégremont.