Thales cède ses produits IoT cellulaires à Telit

(Boursier.com) — Telit , leader mondial de l'Internet des objets, et Thales ont conclu un accord contraignant selon lequel Telit a l'intention d'acquérir les produits IoT cellulaires de Thales. La transaction envisagée inclut le portefeuille Thales de modules, passerelles et cartes modem pour les communications cellulaires sans fil, lequel couvre les normes 4G/LTE, LPWAN et 5G.

L'activité modules IoT cellulaires de Thales compte environ 550 collaborateurs répartis dans 23 pays et sert de nombreuses grandes marques mondiales. En 2021, elle a généré un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros.

Cette transaction ferait de Telit Cinterion, dont le siège se situera en Californie, le plus grand fournisseur occidental de solutions IoT, élargissant considérablement la présence de l'entreprise dans les segments en pleine croissance de l'IoT industriel et sur les marchés finaux tels que les systèmes de paiement, l'énergie, l'e-santé et la sécurité. Grâce aux technologies de pointe de Thales, elle renforcera également la capacité de l'entreprise à répondre, avec une expertise accrue, à la demande croissante de solutions cybersécurisées en matière de modules et de connectivité cellulaire IoT.

Les clients et partenaires de l'activité produits IoT cellulaires de Thales et de Telit continueront de bénéficier de l'offre, du support et du service exceptionnels auxquels ils sont habitués. Toutes les parties concernées seront régulièrement tenues informées du déroulement de la transaction, de sa clôture et des phases d'intégration qui suivront.

L'opération sera soumise aux comités d'entreprise concernés de Thales. Cette transaction devrait être finalisée dans le courant du 4e trimestre de 2022.

Sous réserve de la conclusion d'un accord contraignant de transfert d'actions, de l'obtention des autorisations réglementaires et du respect des modalités habituelles de clôture, Thales deviendra actionnaire de Telit Cinterion, laquelle sera contrôlée par la société de gestion d'actifs DBAY Advisors et dirigée par Paolo Dal Pino, directeur général de Telit.

Après la clôture de l'opération, afin de se concentrer davantage sur l'IoT industriel, Telit Cinterion prévoit de se séparer de la branche IoT automobile.