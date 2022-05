Thales : beau contrat avec l'armée américaine

(Boursier.com) — Thales est l'un des deux fournisseurs auxquels l'armée américaine a attribué un contrat de type IDIQ (livraisons et quantités indéterminées) plafonné à 6 milliards de dollars. Ce contrat porte sur la fourniture de radios tactiques avancées dans le cadre de la modernisation de son parc de radios tactiques.

Ce contrat de 10 ans prévoit une période de base de 5 ans, suivie d'une seconde période de 5 ans, facultative.

Au titre de ce contrat IDIQ, Thales fournira une radio tactique fondée sur le système AN/PRC-148 IMBITR (Enhanced Multiband Inter/Intra Team Radio) - dernier né d'une famille de radios tactiques voix et données éprouvées sur le champ de bataille. Ce contrat s'inscrit dans la volonté américaine de mettre hors service le système SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System), qui est dépassé. Cette radio tactique logicielle flexible et sécurisée permettra donc à l'armée américaine de remplacer peu à peu son parc de radios R/T1523. Elle restera compatible avec la forme d'ondes existante SINCGARS, mais de nouvelles formes d'ondes pourront s'ajouter, ainsi que des capacités renforcées pour faire face aux besoins en évolution.

La radio tactique de Thales dote l'US Army d'un réseau unifié fort d'une composante critique fournissant des capacités de communication robustes et sécurisées aux unités tactiques déployées sur les théâtres d'opérations de demain. "La radio de Thales s'aligne parfaitement avec la volonté de l'US Army d'intégrer les produits matures et éprouvés au sein de son architecture de connectivité au service des unités tactiques. Conçue pour une intégration aisée dans les systèmes du combattant, la radio Thales s'adapte parfaitement au réseau tactique intégré de l'armée américaine", explique Mike Sheehan, PDG de Thales Defense and Security Inc.

Ce contrat fait suite à ceux d'octobre 2021 par lesquels l'US Army avait commandé à Thales sa radio bi-voies AN/PRC-148D Leader Radio et sa nouvelle monovoie AN/PRC-170 Javelin Radio. Ces deux radios portatives assurent aux combattants des communications voix et données dans les conditions opérationnelles les plus extrêmes.