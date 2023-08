Thales : avis ajusté

(Boursier.com) — Thales recule de 0,4% à 136 euros ce vendredi, alors que le broker Barclays a ramené sa cible de 154 à 148 euros sur le dossier avec un avis à 'pondération en ligne', tandis que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 8,7 milliards d'euros, en hausse de 7,7% à périmètre et taux de change constants. Les prises de commandes au premier semestre se sont élevées à 8,6 milliards d'euros, soit une baisse de 23% qui s'explique par le contrat majeur pour la livraison d'avions Rafale aux Emirats Arabes Unis signé l'an dernier à la même période.

L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a également fait état d'un profit avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 13,1% en variation organique, à 993 millions d'euros, avec une marge d'Ebit de 11,4% contre +10,8% sur la même période l'an dernier. Le résultat net ajusté, part du groupe est ressorti à 819 ME, en hausse de 13% et le résultat net consolidé, part du groupe à 649 ME, en hausse de 15%.

La direction s'attend désormais pour l'année en cours à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, ce qui correspond à un chiffre d'affaires dans la fourchette 17,9-18,2 milliards d'euros.