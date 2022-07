Thales avance dans la 5G dans l'espace avec Ericsson et Qualcomm

(Boursier.com) — Thales , Ericsson et Qualcomm prévoient d'entrer dans une phase de test et de validation axée sur les cas d'usage des smartphones en matière de réseaux 5G non terrestres.

Cette phase de test fait suite à une phase de recherche détaillée, qui comprenait de multiples études et simulations.

"Le résultat pourrait concrètement signifier qu'un futur smartphone 5G pourra utiliser la connectivité 5G n'importe où sur Terre et fournir une couverture mondiale complète pour les services de données à large bande, y compris dans des zones qui sont normalement uniquement couvertes par les systèmes de téléphonie par satellite historiques, aux capacités de connectivité limitées", expliquent les sociétés concernées.

Les avantages de la connectivité 5G via des satellites en orbite terrestre basse devraient inclure la couverture dans des zones géographiques extrêmes ou des lieux reculés à travers les mers, les océans et d'autres endroits où la couverture terrestre est absente.

Thales prévoit de vérifier la charge utile satellitaire radio 5G adaptée au déploiement sur les satellites LEO, tandis que Qualcomm prévoit de fournir des téléphones de test pour vérifier que l'on pourra accéder à la 5G NTN depuis les futurs smartphones 5G.