Thales : au sein d'un consortium de développement de capteurs tactiques connectés

(Boursier.com) — FCMS , Indra et Thales ont reçu le feu vert pour commencer la conception des capteurs qui contribueront à assurer la supériorité du programme européen NGWS/SCAF. Ce consortium va en effet développer une suite innovante de capteurs connectés et distribués. L'Allemagne, l'Espagne et la France, les 3 nations européennes qui constituent le fer de lance du programme NGWS/SCAF, ont confié à FCMS, Indra et Thales le développement cette nouvelle suite de capteurs qui équipera le système de combat aérien du futur (SCAF).

Au nom des trois nations, la Direction générale de l'armement (DGA) a signé avec Indra, leader du consortium industriel, le contrat qui verra l'intégration des capteurs dans le cadre contractuel de la Phase 1. Cette phase, qui porte sur l'étude de conception des capteurs, doit durer 12 mois, avec une prolongation possible de 6 mois, si nécessaire.

Le consortium planchera sur l'élaboration des concepts qui permettra au système d'armes du futur d'être en capacité de faire face aux enjeux opérationnels prévisibles à l'horizon 2040, avec une architecture connectée et distribuée, la conception architecturale des futurs capteurs et la maturation des technologies associées. Ces capteurs contribueront aux capacités tactiques du programme NGWS/SCAF et à son aptitude à opérer sans être détecté.

Cette architecture distribuée permettra de maximiser les capacités fournies par le cloud de combat NGWS/SCAF, avec une appréciation plus précise de la situation tactique et une survivabilité accrue pour les plateformes. Le consortium en charge des capteurs travaillera aux côtés des autres intervenants majeurs du programme NGWS/SCAF (cloud de combat, avion de combat de nouvelle génération, drones accompagnateurs) afin d'optimiser la conception et l'intégration des capteurs au sein du système et des plateformes concernées.

Le développement du volet capteurs s'avère essentiel pour parvenir à des architectures homogènes parfaitement intégrées à l'avion de combat de nouvelle génération, aux systèmes de drones et au cloud de combat. La supériorité du NGWS/SCAF dépendra en grande partie de la capacité de son réseau de capteurs à compiler des informations à la fois plus nombreuses et plus pertinentes que celles de l'adversaire.