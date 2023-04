Thales atteint un nouveau sommet historique en bourse

(Boursier.com) — Thalès grimpe de 2,5% ce jeudi à 140 euros, établissant un nouveau sommet historique, alors que la Deutsche Bank a remonté sa cible sur la valeur de 143 à 154 euros avec un avis à l'achat. Le groupe aéronautique avait déjà été soutenu par une note de JP Morgan qui a relevé dernièrement à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant toujours 160 euros. Bernstein avait aussi relevé son objectif de cours à 149 euros, tandis que Citi cible 156 euros. Les prises de commandes du groupe ont grimpé à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 16%, dans un marché qui devrait rester bien orienté, Thales anticipant une hausse de la demande sur les deux prochaines années...

Dans ce contexte, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%.

Thales dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le groupe s'attend par ailleurs à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros.