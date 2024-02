Thales : Alexis Zajdenweber représentera l'Etat au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Thales, du 1er février, a accueilli Alexis Zajdenweber, Commissaire aux Participations de l'Etat, comme nouvel administrateur représentant l'Etat. Alexis Zajdenweber a été nommé par arrêté en date du 29 janvier. Il succède à Emmanuel Moulin. Il le remplace également comme membre du Comité stratégique et responsabilité sociale et environnementale, et du Comité de la gouvernance et des rémunérations du Conseil.

Alexis Zajdenweber est Commissaire aux participations de l'Etat, directeur de l'Agence des participations de l'Etat, depuis sa nomination, le 14 septembre 2022, par décret du Président de la République Emmanuel Macron.