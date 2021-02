Thales Alenia Space va construire la constellation Lightspeed constituée de 298 satellites en orbite basse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), est sélectionné par l'opérateur de satellites Telesat pour assurer la maîtrise d'oeuvre de la constellation Lightspeed, son réseau ultra performant de plusieurs milliards de dollars. Basé sur une flotte initiale de 298 satellites en orbite basse, Lightspeed offrira des services professionnels à haut débit et de haute performance sur toute la surface du globe.

Cet accord a été signé en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la relance en France.

La conception de Lightspeed conduira Telesat et Thales Alenia Space à accélérer les activités de développement en parallèle de la finalisation par Telesat du financement du projet. Telesat s'appuiera sur Thales Alenia Space pour fournir non seulement les segments spatial et de mission, mais également pour être responsable des performances du réseau de bout en bout.

Dans un premier temps, le segment spatial de Lightspeed comprendra 298 satellites de la classe 700-750 kg. Le réseau offrira une connectivité de plusieurs térabits par seconde dans le monde entier pour des services professionnels sécurisés à faible latence et haut débit. Cette constellation en orbite basse repose sur une architecture innovante et des technologies de nouvelle génération, fournissant un très haut niveau de performance et de flexibilité dans l'allocation des capacités. Elle combine des équipements avancés à bord des satellites et une combinaison de logiciels à la fois sol et bord assurant une exploitation maximale des ressources du système.

Avec ce contrat historique, Thales Alenia Space confirme son statut de référence industrielle mondiale dans le domaine des constellations de satellites de télécommunications offrant les services les plus performants pour la connectivité mobile (maritime, aérienne), les liaisons 4G et 5G, les réseaux gouvernementaux et les communications professionnelles.

La constellation Lightspeed de Telesat sera au plus haut niveau de la connectivité spatiale mondiale. Je suis heureux de la sélection de Thales Alenia Space comme maître d'oeuvre industriel de ce projet ambitieux soutenu par un partenariat fort entre la France et le Canada. Cette sélection illustre aussi l'excellence de l'industrie spatiale française et européenne , commente Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la relance en France. Franck Riester, Ministre délégué au commerce extérieur, se félicite de ce contrat majeur qui permet de resserrer les liens entre la France, l'Europe et le Canada dans le domaine spatial : Ce contrat mobilisera en France, pendant les 5 prochaines années, Thales Alenia Space où je me suis rendu en janvier dernier, ainsi qu'un nombre important d'entreprises françaises, et reflète ainsi l'excellence de notre savoir-faire industriel et technologique .

Dans le cadre de cet accord, Thales Alenia Space et Telespazio ont convenu d'un engagement capacitaire en faveur de Lightspeed.

Les premiers satellites devraient être prêts à être lancés dans 2 ans.

Rappelons qu'avec GlobalStar 2, O3b et Iridium NEXT, Thales Alenia Space a développé toutes les constellations de satellites de télécommunications en orbite basse et moyenne pleinement opérationnelles aujourd'hui.