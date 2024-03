Thales Alenia Space sélectionnée par l'Agence spatiale italienne

(Boursier.com) — Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a signé un contrat avec l'Agence spatiale italienne (ASI) visant à développer le sous-système de communication destiné à la mission martienne internationale I-MIM (International Mars Ice Mapper). Ce contrat, qui porte sur la Phase B1, consécutive à la Phase A précédemment attribuée à Thales Alenia Space en 2021 et réalisée avec succès en 2022, est d'une valeur totale d'environ 22 millions d'euros.

Le projet I-MIM est une mission menée en partenariat avec les agences spatiales italienne (ASI), japonaise (JAXA), canadienne (ASC), et américaine (NASA), qui porte sur le développement d'un orbiteur martien chargé de détecter et mesurer l'étendue et la quantité de glace d'eau présente dans les régions de basses et moyennes latitudes de la Planète rouge, où il serait possible de planifier les premières missions humaines à la surface de Mars.

Thales Alenia Space développera une antenne innovante pour l'espace lointain qui permettra de connecter l'infrastructure fixe ou mobile sur le sol martien avec la Terre, afin de transmettre les images radar et les données scientifiques recueillies à bord.

Thales Alenia Space bénéficie d'une longue expertise dans la conception, l'assemblage, les tests et l'intégration de grandes antennes pour les missions d'exploration de l'espace lointain, telles que la sonde Cassini-Huygens qui avait pour mission d'explorer Saturne et sa lune Titan, ou encore BepiColombo, actuellement en route vers Mercure.