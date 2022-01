Thales Alenia Space fabrique deux satellites à la pointe de la technologie

(Boursier.com) — Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec Intelsat prévoyant la fourniture de deux satellites Space Inspire définis par logiciel, Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44). Ce contrat sera enregistré dans le carnet de commandes IFRS 15 au premier semestre 2022... Le contrat permet à Intelsat de poursuivre le déploiement de son réseau global par satellite défini par logiciel, qui augmentera la connectivité dynamique à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité et de backhaul cellulaire.

Intelsat 41 et Intelsat 44 seront basés sur la ligne de produit innovante Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), qui permet la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l'ajustement instantané en orbite à la demande de connectivité, et des performances accrues pour la diffusion de vidéo tout en optimisant le rendement et l'utilisation efficace des ressources du satellite.

Dans le contexte d'un marché des télécommunications "versatile et dynamique", Thales Alenia Space ambitionne de devenir le partenaire de choix des opérateurs de satellites de télécommunication pour les solutions définies par logiciel, en s'appuyant à la fois sur son produit Space Inspire, ses 20 années d'expérience en solutions satellitaires numériques et une expertise incontestée des constellations.